Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Auto überschlägt sich

Metelen (ots)

Auf dem Langenhorster Damm hat sich am Mittwoch (07.10.2020) abends gegen 23.00 Uhr ein silberfarbener Audi überschlagen. Der Wagen blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der 19-jährige Fahrer aus Metelen wurde schwer verletzt. Der junge Mann war auf dem Langenhorster Damm aus Fahrtrichtung Langenhorst kommend in Richtung Metelen unterwegs. Wenige hundert Meter vor dem Kreisverkehr Nordring/Ochtruper Straße/Langenhorster Damm wich er nach eigenen Angaben einem Reh aus, geriet rechts auf den Grünstreifen und anschließend in den Graben. Dort überschlug sich das Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Audi hat nach einer ersten Einschätzung der Polizei einen Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell