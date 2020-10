Polizei Steinfurt

POL-ST: Pressemitteilung der KPB Steinfurt 07.10.2020, 17:00 Uhr/ Verkehrsunfall mit Schwerverletztem Mettingen, Osnabrücker Straße Mittwoch, 07.10.2020, 10.45 Uhr

Steinfurt, 07.10.2020, 17.00 Uhr (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Mettingen auf der Osnabrücker Straße wurde ein 66- jähriger Mann aus Ibbenbüren schwer verletzt. Der 66-Jährige befuhr mit seinem Krad die Osnabrücker Straße aus Richtung Ibbenbüren in Richtung Mettingen und wollte in Höhe des Ackerweges ein vor ihm fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug überholen. Ein 75 - jähriger Mettinger wollte zeitgleich mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug nach links in den Ackerweg abbiegen. Bei dem Überholvorgang kam es zu einem Zusammenstoß, wobei der Ibbenbürener zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht. Die Straße musste für die Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

