Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Überfall in Eversburg gesucht

Osnabrück (ots)

Ein 23-Jähriger wurde am Samstagnachmittag in der Schwenkestraße, zwischen der Friedrich-Wacker-Straße und der Triftstraße, Opfer eines Überfalls. Der junge Mann befand sich vor einem Hauseingang, als gegen 14.40 Uhr ein Unbekannter von hinten an ihn herantrat und mit einer Waffe bedrohte. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Täter forderte die Herausgabe des Mobiltelefons, welches der 23-Jährige in der Hand hielt, nahm dem Opfer das Handy weg und flüchtete in Richtung Triftstraße. Der Flüchtige wurde als ca. 1,80m groß beschrieben, hatte eine kräftige Statur und einen dunklen Teint. Er sprach akzentfrei Deutsch, hatte dunkelbraune, lockige Haare und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Bekleidet war der Täter mit einer blauen Jacke und einer Jeans. Außerdem hatte er eine Plastiktüte in der Hand. In unmittelbarer Nähe hielten sich zwei südländisch aussehende Männer auf, die das Geschehen beobachtet haben müssten. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, und insbesondere die beiden Männer, sich zu melden. Telefon 0541/327-2215.

