Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Versuchter Einbruch in Discounter

Fürstenau (ots)

Ein Marken-Discounter an der Konrad-Adenauer-Straße geriet am Freitagabend ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter machten sich gegen 21.40 Uhr am Eingangsbereich des Geschäftes zu schaffen und lösten dadurch einen Alarm aus. Daraufhin ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05901/961480 entgegengenommen.

