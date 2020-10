Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Tödlicher Unfall auf der L93

Melle (ots)

Bei einem schweren Unfall auf der Borgholzhausener Straße (L93), Einmündung Questweg, verstarb am frühen Sonntagmorgen ein 27-jähriger Autofahrer. Der Mann befuhr die Landesstraße gegen 02.40 Uhr in Richtung Küingdorf, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit seinem BMW einen Baum streifte. Im weiteren Verlauf überfuhr der 27-Jährige ein Verkehrszeichen, geriet auf die linke Fahrbahn und anschließend ein weiteres Mal von der Straße ab. Er prallte erneut gegen einen Baum, der Pkw drehte sich und der 27-Jährige wurde aus seinem Auto geschleudert. Das Notrufsystem des SUV meldete den Unfall. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte, verstarb der 27-Jährige noch an der Unfallstelle. Die L93 wurde bis ca. 06 Uhr voll gesperrt.

