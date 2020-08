Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anhängerdiebstähle

Geilenkirchen (ots)

In Geilenkirchen wurden zwischen Sonntag (2. August) und Montag (3. August) zwei Anhänger entwendet. Im Ortsteil Hatterath entwendeten die Täter einen Pkw Anhänger der Marke Saris, mit HS-Kennzeichen, von einem Grundstück an der Prof-Mendel-Straße. Im Ortsteil Teveren, an der Richthofenstraße, wurde ebenfalls ein Anhänger der Marke Saris gestohlen, der an einem Pkw befestigt war. Dieser war mit Münsteraner Kennzeichen ausgestattet (MS-).

