Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einbruch in Zeitungskiosk im Bahnhof Bühl

Bundespolizei sucht Zeugen

Bühl (Baden) (ots)

Vermutlich vergangene Nacht (20.07) sind bislang Unbekannte in den Zeitungskiosk im Bahnhof Bühl (Baden) eingebrochen. Mittels einer Flasche wurde eine Fensterscheibe auf der Straßenseite eingeworfen, worüber der oder die Täter in das Objekt gelangten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden mehrere Stangen Zigaretten, diverse Dosen Energydrinks sowie mehrere Rubbellose entwendet. Im Verkaufsraum konnten Spuren gesichert werden, die möglicherweise Täterhinweise geben könnten. Zum genauen Tatzeitpunkt sowie zu möglichen Tatverdächtigen liegen der Bundespolizei derzeit aber keinerlei Erkenntnisse vor. Wer Angaben zum Tatzeitpunkt des Einbruchs oder zu möglichen Tatverdächtigen machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

