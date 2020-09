Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.09.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Mann erbeutet Bargeld aus Tabakgeschäft ++ Scheibe eines Wohnhauses eingeschlagen ++

Emden - Mann erbeutet Bargeld aus Tabakgeschäft

Emden - Am gestrigen Abend kam es gegen 19:05 Uhr zu einem Raubdelikt in einem Tabakgeschäft in der Straße "Am Südbahnhof" zum Nachteil eines 30-jährigen Angestellten. Ein bislang unbekannter Täter trat über eine rückwärtige Tür des Tabakgeschäftes, welches in einem Lebensmittelmarkt etabliert ist, an den Angestellten heran. Als dieser die Tür unvoreingenommen öffnete, forderte der Täter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Zuvor verlangte er jedoch, dass die Tür zum Verkaufsraum geschlossen wird. Unter der Mitnahme eines höheren vierstelligen Geldbetrages flüchtete der Unbekannte im Anschluss über den Hintereingang in eine unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ergebnislos. Der 30-Jährige wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Der Täter wird auf eine Größe zwischen 1,70 und 1,80 Meter geschätzt und mit schlanker Statur beschrieben. Während der Tatausführung trug er eine dunkle Cappi, einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine Mundbedeckung und eine Sonnenbrille. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben können, sich in Emden zu melden.

Uplengen - Scheibe eines Wohnhauses eingeschlagen

Uplengen - Bislang unbekannte Täter versuchten durch Einschlagen einer Tür in ein Wohnhaus in der Firreler Straße einzudringen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen letzten Samstagabend, 22:00 Uhr und Sonntagmorgen, 09:00 Uhr. Nachdem die Scheibe eingeschlagen wurde, ließen die Täter von der weiteren Tatbegehung ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

