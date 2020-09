POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Pkw-Brand

Leer - In der heutigen Nacht wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei gegen 01:45 Uhr zu einem Brand von zwei Pkw in der Straße "Kleiner Oldekamp" gerufen. Anwohner bemerkten das Feuer und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Nach derzeitigen Ermittlungen geriet zunächst ein Pkw BMW, der auf einem Parkplatz vor einem dortigen Reihenhaus geparkt war, in Brand. Im Anschluss schlug das Feuer auf einen weiteren Pkw Skoda, der sich unmittelbar neben dem BMW befand, über bis es schließlich das angrenzende Reihenhaus erreichte. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung sprangen einige Fenster der dortigen Reihenwohnung. Hierdurch drang Rauch in die Räumlichkeiten. Als eine 73-jährige Bewohnerin bemerkte, dass das Feuer bereits ihre Wohnung erreicht hatte, flüchtete sie auf die rückwärtige Terrasse und rief um Hilfe. Ein Beamter begab sich daraufhin umgehend auf die Rückseite des Hauses und befreite die Frau mithilfe zweier Feuerwehrmänner von der eingefriedeten Terrasse. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus unterbinden. Die beiden Pkw erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Ursache für die Brandentstehung am Pkw ist bislang unklar. Die Ermittlungen wurden hierzu aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf eine höhere fünfstellige Summe geschätzt. Aufgrund der Rauchentwicklung in der brandbeschädigten Wohnung nahm die Bewohnerin Obdach innerhalb ihrer Familie.

Leer - Verkehrsunfall

Leer - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in der Augustenstraße. Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 20-jähriger Mann aus Leer befuhr mit seinem BMW die Abfahrt der B70 (Stadtring) und beabsichtigte nach links in die Augustenstraße in Richtung Ringstraße zu fahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der 20-Jährige, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit der rechten Fahrzeugseite gegen den Bordstein. Nach dem Aufprall schleuderte der BMW über den Fahrstreifen in den Begegnungsverkehr und kollidierte dort mit einem VW Touran. Die Fahrerin, eine 18-jährige Frau aus Leer und der Beifahrer, ein 20-jähriger Mann aus Oldenburg, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge wurde das Teilstück der Augustenstraße zwischen dem Stadtring und der Ringstraße gesperrt.

Leer - Sachbeschädigungen durch Graffiti

Leer - In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag kam es im Stadtgebiet zu drei Sachbeschädigungen durch Graffiti. In der Straße "Kleiner Oldekamp" wurden zwei Pkw, ein Seat und ein Opel, an der Heckscheibe mit weißer Sprayfarbe beschmiert. Weiterhin wurden in unmittelbarer Nähe die Fenster und die Fassade einer Bankfiliale in der Bremer Straße durch weiße Sprayfarbe verunreinigt. Die Zusammenhänge dieser Taten werden geprüft. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

