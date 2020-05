Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Montageschaum an Eingangstür (30.04.-01.05.2020)

Schramberg (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Mainacht in einem Wohnhaus in der Kreuzstraße eine Wohnungstür mit Montageschaum. Die Türe ließ sich anschließend nicht mehr öffnen. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422/2701-0, zu informieren.

