Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Landkreis Rottweil) Einbruch in Lagerraum (30.04.-04.05.2020)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Montag, 11.15 Uhr, in der Robert-Bosch-Straße gewaltsam Zutritt in einen Lagercontainer eines Autohauses. Aus dem Container entwendeten die Täter Reifen im Wert von rund 5.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741/477-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell