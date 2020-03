Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (AK) - Am Samstag, dem 21.03.2020, gegen 10.45 Uhr, ereignete sich an der Georgstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 76jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Gütersloher war mit seinem Rad von der Brockhäger Straße in die Georgstraße eingebogen. In Höhe einer Bäckerei wollte er nach links die Fahrbahn queren, achtete dabei jedoch nicht auf den in gleicher Richtung folgenden Opel einer 55jährigen Frau aus der Dalkestadt. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW, der 76jährige stürzte zu Boden. Er wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit schweren Verletzungen in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert.

