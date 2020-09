POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Kupferrohrdiebstähle ++ Diebstahl aus Geldbörse ++

Leer - Kupferrohrdiebstähle

Leer - In der Zeit zwischen dem 11.09.2020 und gestern Morgen wurden von einem Kirchengebäude am Patersgang Kupferrohre demontiert und anschließend entwendet. Zwischen letzten Montag und Mittwoch kam es bereits zu einem Diebstahl eines Kupferrohrs an einer Kirche im "Lutherischen Schulgang" in Leer. Der Gesamtschaden wird auf eine dreistellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Geldbörse

Rhauderfehn - Am 17.09.2020 um 14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Hagiusring zu einem Gelddiebstahl aus einer Geldbörse. Ein 74-jähriger Mann aus Rhauderfehn wurde von einer ihm unbekannten männlichen Person angesprochen und gebeten, Kleingeld zu wechseln. Bei diesem Vorgang entwendete die unbekannte Person durch geschicktes Verhalten einige Geldscheine aus dem Portemonnaie und entfernte sich unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auf derartige Wechselvorgänge nicht eingegangen werden sollte.

