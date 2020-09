Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiisnpektion Leer/Emden vom 16.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Trunkenheit im Straßenverkehr++Unfall zwischen Pedelec und Pkw++Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw++Radfahrer gestürzt++Zeugenaufruf zu weiteren Ermittlungen nach schwerem Verkehrsunfall++

Emden - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 16.09.2020 gegen 03:30 Uhr fiel einer Verkehrsteilnehmerin auf, dass sich eine männliche Person mit einem Mofa im öffentlichen Straßenverkehr bewegte und dabei eine unsichere Fahrweise aufzeigte. Dieser Eindruck wurde durch eine zweite Zeugin unterstützt, woraufhin diese die Polizei verständigte. Die eingesetzten Beamten kontrollierten den 31-jährigen Mann mit Wohnsitz in Moormerland und stellten fest, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 1,83 Promille. Es wurde eine Blutprobe durchgeführt und die Weiterfahrt wurde dem Moormerländer, der sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss, untersagt.

Westoverledingen - Unfall zwischen Pedelec und Pkw Am 15.09.2020 um 18:50 Uhr kam es auf der Großwolder Straße/B70 im Gemeindeteil Steenfelderfehn zu einem Zusammenstoß zwischen einem 81-jährigen Pedelecfahrer aus Völlen und einem 53-jährigen Mann aus Leer, welcher mit einem VW Transporter unterwegs war. Zeugen berichten, dass beide Verkehrsteilnehmer B 70 in Fahrtrichtung Leerbefuhren, als der 81-jährige kurz vor der Einmündung zur Straße `Am Klärwerk` vom Fahrradweg auf die Fahrbahn querte, ohne auf den fließenden Fahrzeugverkehr zu achten. Ein Ausweichversuch des 53-jährigen Leeraners konnte einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Pedelecfahrer berührte den Transporter zwar nur leicht, kam aber aufgrund dessen zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Der 81-jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad wurde bei einer Anwohnerin gesichert abgestellt.

Leer - Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw Am 16.09.2020 um 08:00 Uhr kam es an der Nessestraße/ Ecke Industriestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einer Pkw-Fahrerin. Eine 42-jährige Frau aus Rhauderfehn übersah bei einem Abbiegemanöver einen Fußgänger, welcher von links bevorrechtigt die Fahrbahn überqueren wollte und stieß mit diesem zusammen. Der Fußgänger stürzte zwar, stand aber dann wieder auf und stieg kurz darauf zu einer anderen Verkehrsteilnehmerin in einen Pkw, welcher sich dann von der Unfallstelle entfernte. An dem Pkw entstand Sachschaden. Der beteiligte Fußgänger oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Radfahrer gestürzt Am 15.09.2020 gegen 16:15 kam es auf der Straße Untenende zu dem Sturz eines jungen Radfahrers, welcher einem Fußgänger ausweichen wollte. Eine derzeit unbekannte männliche Person trat aus einem Geschäft am Untenende und überquerte den Fuß- und Radweg, ohne auf den übrigen Verkehr zu achten. Ein 16-jähriger aus Rhauderfehn, der den Fuß-und Radweg in Richtung Ostrhauderfehn befuhr, musste eine starke Bremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fußgänger nahm noch das Fahrrad von dem jungen Mann herunter, begab sich dann zu einem silberfarbenen Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Jemgum/Hatzum -Zeugenaufruf zu weiteren Ermittlungen nach schwerem Verkehrsunfall Nach dem schweren Verkehrsunfall vom 13.09.2020 um 06:55 Uhr auf der Dorfstraße in Jemgum, bei welchem ein 31-jähriger Papenburger lebensgefährlich verletzt wurde, wird nach weiteren Zeugen gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, denen im Vorfeld des Unfalles auf der Dorfstraße zwischen Critzum und Nendorp, in Fahrtrichtung Nendorp, der verunfallte grüne Passat sowie ein silberfarbener Mercedes aufgefallen sind.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104/114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell