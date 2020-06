Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 26.06.2020, 00:15 Uhr

Ein 37jähriger Hannoveraner befuhr am Freitag, den 26.06.2020, kurz nach Mitternacht, die L 580 von Dassel in Rtg. Einbeck. Am Kreisel Markoldendorfer Straße überfuhr er die Verkehrsinsel und kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Die vor Ort eingetroffenn Polizeibeamten stellten dann eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer fest, die im Anschluss zu einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheines führte. Zudem muss sich der Hannoveraner nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs i.V. mit Trunkenheit im Verkehr, verantworten. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 5000,- Euro.

