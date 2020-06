Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Restaurant

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 24.06.2020, 13:00 Uhr - 25.06.2020, 09:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Mittwoch, den 24.06.2020 bis zum Donnerstag, den 25.06.2020, außerhalb der Öffnungszeiten, die Eingangstür zu einem Fast Food Restaurant in der Hansestraße aufzuhebeln. Nachdem dies mißlang, ließen der oder die Täter von ihrem Vorhaben ab. Zu einem Betreten des Gastraumes sowie weiteren Taten ist es augenscheinlich nicht gekommen. Die Polizei in Einbeck konnte diverse Spuren am Tatort sichern und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dem Vorfall geben können oder diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell