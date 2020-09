Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.09.2020

PI Leer/Emden (ots)

Weener - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Weener - Nachdem die Polizei aus Weener am heutigen Vormittag gegen 10:15 Uhr zu einer randalierenden Person gerufen wurde, leistete der 23-jährige Mann aus Weener erheblichen Widerstand. Passanten waren auf den jungen Mann aufmerksam geworden, da er augenscheinlich alkoholisiert in der Straße Kleingartenland umherlief und randalierte. Als die Beamten eintrafen, versuchte der 23-Jährige sich der Sachverhaltsaufnahme zu entziehen. Er schlug unvermittelt um sich und versuchte in Richtung der Beamten zu treten. Der Mann aus Weener wurde daraufhin zu Boden gebracht und fixiert. Im Streifenwagen leistete der Mann weiterhin Gegenwehr, löste die Mund-Nasen-Bedeckung und spuckte einem Beamten in das Gesicht. Durch gezieltes Treten verletzte er einen Beamten beim Verbringen in die Gewahrsamszelle leicht am Oberschenkel. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

A 31/ Bunde - Verkehrsunfallflucht

A 31/ Bunde - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 31 zwischen den Anschlussstellen Papenburg und Dreieck Bunde in Fahrtrichtung Leer. Nach derzeitigen Informationen befuhr ein Wohnmobil die A 31 an der genannten Örtlichkeit und wechselte von dem Haupt- auf den Überholfahrstreifen ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, um letztlich einen Lkw zu überholen. Ein 63-jähriger Mann aus Hagen befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hyundai Kona ebenfalls auf dem Überholfahrstreifen und musste aufgrund des Ausscherens des Wohnmobils stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. In der Folge verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Hyundai und prallte mehrmals gegen die Leitplanke. Leicht verletzt wurde der Mann einem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall, bzw. dem Wohnmobil machen können. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei in Leer entgegen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am heutigen Vormittag kam es um 10:04 Uhr auf der Larrelter Straße, Fahrtrichtung stadteinwärts, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleinlastwagen. Der Fahrer des grauen Kleinlastwagens befuhr den linken Fahrstreifen und wechselte kurz vor der Kreuzung Niedersachsenstraße unvermittelt auf den rechten Fahrstreifen. Dabei touchierte er den Pkw eines bereits dort fahrenden 82-jährigen Emders. Als beide Fahrzeuge vor einer Lichtzeichenanlage anhalten mussten, nutzte die 82-jährige Beifahrerin im Pkw die Gelegenheit, den Verursacher anzusprechen. Dieser setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Klein-Lkw mit grauer Plane und polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Das Fahrzeug wurde nach ersten Erkenntnissen von einer männlichen Person zwischen 25 und 30 Jahren geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell