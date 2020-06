Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 54-Jährige kollidiert mit Gegenverkehr

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor am Freitag (12.06.2020) eine 54-jährige Frau die Kontrolle über ihren Wagen. Die 54-Jährige war gegen 11.35 Uhr mit ihrem Seat in der Auerbachstraße in Richtung Siemensstraße unterwegs, als sie mutmaßlich aus medizinischen Gründen die Kontrolle über den Wagen verlor und mit insgesamt vier Autos im Gegenverkehr zusammenstieß. Zunächst streifte sie den Außenspiegel einer 37 Jahre alten Renault-Fahrerin, touchierte die Fahrzeugseite einer 31-Jährigen Citroen-Fahrerin, prallte gegen einen VW Tiguan eines 76-Jährigen und kollidierte im Anschluss frontal mit einem 47-jährigen Dacia-Fahrer. Aufgrund des Gesundheitszustandes der Frau musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Stand blieben die anderen Unfallbeteiligten unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Auerbachstraße komplett gesperrt werden. Polizeibeamte leiteten den Verkehr um.

