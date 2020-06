Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz anlässlich des Demonstrationsgeschehens am Wochenende

Die Polizei wird am Samstag (13.06.2020) anlässlich mehrerer angemeldeter Demonstrationen in einem größeren Polizeieinsatz mit mehreren Hundert Polizeibeamten in der Stuttgarter Innenstadt und am Wasen präsent sein. Mehrfach kam es am Rande der zurückliegenden Versammlungen und Aufzügen in Stuttgart zu Übergriffen. Passanten wurden verletzt, Einsatzbeamte mit Gegenständen und Pflastersteinen beworfen und beleidigt sowie Fahrzeuge beschädigt. Zusätzlich waren zuletzt vornehmlich Personen des linken Spektrums auch vor das Polizeirevier in der Theodor-Heuss-Straße gezogen, beleidigten die Wachbeamten und trommelten gegen Türen. Neben einer Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen, unterstützt von der Bereitschaftspolizei, wird zeitweise auch der Polizeihubschrauber über der Stadt fliegen. Durch die Versammlungen und den begleitenden Polizeieinsatz muss mit Verkehrsbehinderungen und zeitweise gesperrten Straßen in der Innenstadt gerechnet werden.

