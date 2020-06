Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (10.06.2020) oder Donnerstag (11.06.2020) in das Büro einer Gaststätte am Wilhelmsplatz eingebrochen, an der Waiblinger Straße hat ein Angestellter eines Hotels am Mittwochabend einen Einbrecher überrascht, der ein Fenster aufgehebelt hatte. Am Wilhelmsplatz in Stuttgart-Mitte brachen die Täter zwischen 21.00 Uhr und 13.00 Uhr die Tür zum Büro einer Gaststätte im ersten Obergeschoss auf und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. An der Waiblinger Straße hebelte ein Mann gegen 22.30 Uhr ein Fenster auf und gelangte so in den Frühstücksbereich des Hotels. Nachdem ein 55 Jahre alter Hotelangestellter den Einbrecher überraschte, flüchtete dieser ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 oder beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

