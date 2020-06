Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken Unfall verursacht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Freitag (12.06.2020) in der Nordbahnhofstraße offenbar betrunken die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich dabei schwer verletzt. Der 32-Jährige war gegen 00.10 Uhr mit seinem Audi in der Ehmannstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Nordbahnhofstraße abbiegen. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte neben der Fahrbahn gegen einen Lichtmasten. Durch den Aufprall verletzte sich der Mann schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der 32-Jährige stand offenbar unter Alkoholeinwirkung und musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten beschlagnahmten zudem seinen Führerschein. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, der Lichtmast wurde kaum beschädigt.

