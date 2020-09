POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 13.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Diebstahl zweier Pedelecs ++ Diebstahl eines Pedelec ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der A31 ++

Leer - Diebstahl zweier Pedelecs - Zeugen gesucht!

Am gestrigen Samstag in der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:10 Uhr wurden durch mindestens einen unbekannten Täter zwei Pedelec Fahrräder der Marke KTM auf dem Parkplatz des Ceka Kaufhauses in der Straße Bürgermeister-Ehrenholtz-Straße in Leer entwendet. Beide Pedelecs waren mit einem Rahmenbügelschloss gesichert. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei in Leer bittet in dieser Sache um Hinweise.

Leer - Diebstahl eines Pedelec - Zeugen gesucht!

In der Nacht von Freitag auf Samstag, im Zeitraum von 21:30 - 07:30 Uhr, kam es in der Kreuzstraße in Leer zu einem Diebstahl eines verschlossen abgestellten Pedelec der Marke KTM von einem Privatgrundstück. Aus einem in der dortigen Garage abgestellten unverschlossenen PKW wurden zudem Bargeld und ein USB-Stick entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Freitagmittag, in der Zeit zwischen 12:30 - 12:45 Uhr, wurde ein schwarzer Ford aus Leer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Ostrhauderfehn durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Die Polizei in Rhauderfehn bittet in dieser Sache um Hinweise zum unbekannten Unfallbeteiligten.

Detern - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am gestrigen Samstag um 16:21 Uhr kam es auf der Burgstraße in Detern zu einem Verkehrsunfall. Ein 67 Jahre alter Mann aus Südbrookmerland befuhr mit seinem Motorrad die Burgstraße aus Detern kommend in Richtung der Auffahrt B72. Eine 86 Jahre alte Frau aus Leer befuhr mit ihrem PKW den Breitenweg und wollte an der Einmündung nach links in die Burgstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah die PKW-Führerin den bevorrechtigten Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall beschädigt. Die Fahrbahn war für eine Stunde voll gesperrt.

Hatzum - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am heutigen Sonntag um 06:55 Uhr kam es auf der Dorfstraße in Hatzum zu einem Verkehrsunfall. Ein 31 Jahre alter Mann aus Papenburg befuhr mit seinem PKW VW Passat die Dorfstraße aus Richtung Critzum kommend in Richtung Nendorp. In der Ortschaft Hatzum kam der Beteiligte aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug des Beteiligten prallte frontal gegen ein unmittelbar am Gehweg neben der Fahrbahn befindliches, unbewohntes Wohnhaus. Der PKW-Führer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich und wurde von der Feuerwehr aus dem PKW geborgen. Im Anschluss wurde der Beteiligte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt. Das Fahrzeug blieb schwer beschädigt, einige Meter weiter auf dem Nachbargrundstück in einer Hecke stehend liegen. Das Wohnhaus wurde durch einen Baufachberater des THW aus Aurich begutachtet. Das Gebäude war nicht vom Einsturz gefährdet. Die Fahrbahn war für vier Stunden voll gesperrt.

Neermoor - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der A31

Am heutigen Sonntag um 10:15 Uhr kam es auf der A31 aus Leer in Richtung Emden kurz hinter der Anschlussstelle Neermoor zu einem Verkehrsunfall. Eine 42 Jahre alte Frau aus Detern befuhr mit ihrem PKW die Autobahn und wollte einen vorausfahrenden PKW überholen. Hierbei übersah sie einen von hinten herfahrenden PKW auf der Überholspur und lenkte stark zurück auf ihre Fahrspur ein. In der Folge verlor sie die Kontrolle über den PKW und geriet ins Schleudern. Der PKW landete letztlich im Graben und kam dort zum Stillstand. Die PKW-Führerin verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und die Fahrbahn war halbseitig für eine Stunde gesperrt.

