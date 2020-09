Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 12.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++ Diebstahl eines Pedelec ++ Diebstahl eines Pedelec aus einem Stallgebäude++ Führen einer Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit ++ Körperverletzung ++

Moormerland - Wohnungseinbruchdiebstahl

In dem Zeitraum vom 23.08.2020 bis zum 11.09.2020 verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster Zugang in ein Einfamilienhaus in der Zollhausstraße in Moormerland. Aus dem Wohnhaus wurden Alkoholika, ein Fernglas und ein Schlauchboot entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl eines Pedelec - Zeugen gesucht!

Am gestrigen Freitag gegen 12:35 Uhr wurde durch einen unbekannten männlichen Täter ein Pedelec-Damenfahrrad der Marke KTM in der Straße Zwischen Beiden Bleichen in Emden entwendet. Das Pedelec war mit einem Kabelschloss gesichert. Die Tat wurde von einer Zeugin beobachtet, welche den Täter wie folgt beschreiben konnte:

- ca 180cm lang

- schlank

- blonde Haare

- grauer Pullover

- Mund-Nasen-Schutz

- Brille

Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei in Emden bittet in dieser Sache um Hinweise.

Leer - Diebstahl eines Pedelec aus einem Stallgebäude

In der Zeit von Mittwoch um 13:00 Uhr bis Donnerstagnachmittag um 16:00 Uhr kam es im Milchweg in Leer zu einem Diebstahl eines verschlossen abgestellten Pedelec der Marke KTM aus einem unverschlossenen Stallgebäude. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Führen einer Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit

In der vergangenen Nacht gegen 04:00 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle eine männliche Person gemeldet, welche in einer Gaststätte in der Straße Am Delft in Emden eine Schreckschusswaffe in der Hand halten würde. Bei der Kontrolle wurde ein 20-jähriger Mann aus Emden festgestellt, welcher alkoholisiert war und eine Softairwaffe in einem Holster am Gürtel trug. Die mitgeführte Softairwaffe wurde sichergestellt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Emden - Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Am gestrigen Freitagvormittag gegen 10:35 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen vor einem Verbrauchermarkt in der Geibelstraße in Emden. In diesem Zusammenhang schlug eine bislang unbekannte männliche Person einem 73 Jahre alten Mann aus Emden mit der Faust ins Gesicht. Der Täter zur Körperverletzung entfernte sich mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei in Emden bittet in dieser Sache um Hinweise zum unbekannten Täter.

