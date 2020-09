POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Hesel - Diebstahl aus Rucksack Am 09.09.2020 kam es in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße Im Brink in der Zeit zwischen 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Rucksack. Die Geschädigte, eine 76-jährige Frau aus Holtland, stellte ihren Rucksack und den mitgeführten Einkaufskorb auf dem Fußboden ab, um Waren herauszusuchen. Danach nahm sie beide Gegenstände wieder auf und begab sich zur Kasse. Dort stellte sie fest, dass der Reißverschluss des Rucksacks geöffnet und ihre Geldbörse, in der ein dreistelliger Bargeldbetrag und diverse persönliche Papiere enthalten waren, entwendet wurde. Die Polizei in Hesel hat den Sachverhalt aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, sich mit der Polizeistation in Hesel in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl einer Geldbörse Am 09.09.2020 kam es in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße Am Südbahnhof in der Zeit von 11:30 Uhr und 11:45 Uhr zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Leinentasche, welche in einem Einkaufswagen mitgeführt wurde. In einer Abteilung ließ die Geschädigte, eine 54-jährige Frau aus Emden, den Einkaufwagen kurz unbeaufsichtigt. Kurz vor dem Erreichen der Kasse stellte die Emderin dann fest, dass ihre Geldbörse, welche einen geringen Bargeldbetrag und unbare Zahlungsmittel beinhaltete, aus dem zugeknoteten Leinenbeutel entwendet worden war. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer- Schwerer Diebstahl aus Baucontainer In der Zeit vom 08.09.2020, 17:15 Uhr bis zum 09.09.2020, 06:30 Uhr kam es an einer Baustelle im Bereich der A31 zu einem schweren Diebstahl von zwei Arbeitsgeräten. Unbekannte Täter öffneten mittels noch nicht genauer bekannten Kneifwerkzeugen die verschlossenen Türen von zwei dort genutzten Baucontainern. Ebenso setzten die Täter einen Radlader zur Seite, welcher als Zusatzsicherung vor den Containertüren abgestellt worden war. Aus den Baucontainern wurden dann zwei hochwertige motorisierte Trennschleifer entwendet. Durch die Tat wurde ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich verursacht. Die Polizei hat die Tatörtlichkeit aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am 10.09.2020 kam es um 09:16 Uhr auf der Papenburger Straße in Höhe der Einmündung zur Straße Bungers Kamp zu einem Zusammenprall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Pedelec-Fahrerin. Der 83-jährige Pkw- Fahrer aus Westoverledingen befuhr die Papenburger Straße aus Richtung Ihren kommend und hatte die Absicht nach rechts in die Straße Bungers Kamp einzubiegen. Dabei übersah er eine 79-jährige Frau aus Westoverledingen, die mit ihrem Pedelec den dortigen Fahrradweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem frontalen Zusammenstoß stürzte die Pedelec-Fahrerin, wobei sie sich eine Verletzung am Kopf zuzog, vor Ort aber ansprechbar war. Die Pedelec-Fahrerin wurde in ein Krankenhaus zur Behandlung verbracht. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und Zeugen festgestellt.

Westoverledingen - Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter Am 08.09.2020 gegen 16:55 Uhr kam es auf der Großwolder Straße in Höhe der Einmündung zur Steenfelder Dorfstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und der Fahrerin eines E-Scooter. Eine 21-jährige aus Westoverledingen fuhr auf dem Fahrradstreifen auf der Großwolder Straße in Fahrtrichtung Papenburg, als sie in Höhe der Einmündung zur Steenfelder Dorfstraße hinter sich einen Pkw bemerkte. Sie nahm kurz Blickkontakt auf und fuhr dann in Erwartung der Vorfahrtsgewährung weiter geradeaus. Der blaue Pkw, welcher nach ersten Erkenntnissen von einer Frau geführt wurde, bog jedoch mit gleichbleibender Geschwindigkeit in die Straße ein und stieß mit der Scooter-Fahrerin zusammen, welche durch den Pkw am Bein getroffen wurde. Die noch unbekannte Pkw-Fahrerin entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne sich um die andere Verkehrsteilnehmerin zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Pkw in Van-Größe mit LER-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

