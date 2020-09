Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

A 28/Westerstede - Ungesicherte Ladung verursacht Verkehrsunfall auf der Gegenfahrbahn - Zeugen gesucht! (siehe Bildmaterial)++Trunkenheit im Straßenverkehr++Schwerer Diebstahl aus Tankstelle++Verkehrsunfallflucht

A 28/ Westerstede - Ungesicherte Ladung. Zu einem Verkehrsunfall wegen einer ungesicherten Ladung kam es am gestrigen Nachmittag gegen 15:05 Uhr auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Westerstede. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor ein Fahrzeug, welches in Fahrtrichtung Oldenburg unterwegs war, beim Transport mehrere Pakete Styropor-Dämmplatten. Mindestens zwei der Pakete gelangten auf die Gegenfahrbahn und trafen dort einen Pkw, BMW. Durch die Kollision wurde der Aufprallschutz für Fußgänger ausgelöst, wodurch ein Schaden in Höhe einer vierstelligen Summe entstanden ist. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Die Dämmplatten wurden nach einer kurzfristigen Sperrung der Autobahn mithilfe der Autobahnmeisterei eingesammelt. Der Fahrer des Transportfahrzeuges hat den Verlust der Dämmplatten während der Fahrt vermutlich nicht bemerkt. Daher werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können.

Leer - Trunkenheit im Verkehr Leer - Am 07.09.2020 gegen 14:15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung an der Papenburger Straße ein in Schlangenlinien fahrender Pkw Mercedes auf. Aufgrund der weiter zu beobachtenden unsicheren Fahrweise in Fahrtrichtung Südring nahmen die Einsatzkräfte die Nachfahrt auf und setzten die Anhalte-Signale des Streifenwagens ein, um das Fahrzeug zu stoppen. Diese Signale wurden zuerst von der betroffenen Fahrzeugführerin nicht wahrgenommen. Erst nach längerer Nachfahrt und dem Einsatz akustischer Signale gelang es den Beamten, das Fahrzeug zu stoppen. Bei der Fahrzeugführerin handelte es sich um eine 63-jährige Frau aus Moormerland, die vor Ort angab, lediglich ermüdet zu sein. Eine durchgeführte Kontrolle an einem Alkoholkontrollgerät ergab jedoch, dass die Frau unter dem Einfluss eines Alkoholwertes von 2,13 Promille stand. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt, ebenso wurde der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weitere Straftaten einbehalten. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Detern - Schwerer Diebstahl aus Tankstelle Detern - In der Zeit vom 06.09.2020, 21:00 Uhr bis zum 07.09.2020, 04:45 Uhr kam es an einer Tankstelle an der Westerlandstraße zu einem schweren Diebstahl. Unbekannte Täter wirkten mittels eines Hebelwerkzeuges auf die Eingangstüren der Tankstelle ein und betraten auf diesem Wege die Verkaufsräumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen lag der Fokus gezielt auf den dort befindlichen Tabakwaren, die in größerer Menge entwendet wurden. Bei der Tat entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht Westoverledingen - Am 07.09.2020 um 07:30 Uhr kam es auf der Papenburger Straße in Höhe der Einmündung Mühlenstraße an einer dortigen Bushaltestelle zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Der Fahrradfahrer befuhr den Fuß-und Radweg in Fahrtrichtung Papenburg, und stieß mit der Fußgängerin zusammen, welche die Bushaltestelle erreichen wollte. Bei dem Zusammenprall stürzte die Fußgängerin und verletzte sich leicht. Der Fahrradfahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei on Westoverledingen in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell