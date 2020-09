Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung: Westoverledingen - Brand einer Lagerhalle

PI Leer/Emden (ots)

Westoverledingen - Am heutigen Mittag gegen 12:45 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand einer Lagerhalle in der Otto-Hahn-Straße gerufen. Bei dem Eintreffen der Polizei stand die Wellblechhalle bereits in Vollbrand. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde der Brand durch Abflammarbeiten fahrlässig verursacht. Glücklicherweise ist keine Person verletzt worden. Dadurch, dass in der Halle u.a. Fahrzeuge abgestellt waren, wird der Schaden auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Brandermittlungen wurden aufgenommen.

