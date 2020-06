Polizei Eschwege

POL-ESW: -2- Verkehrsunfallfluchten

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am Donnerstag hat die Polizei in Eschwege zwei Verkehrsunfall- fluchten aufgenommen. Während in einem Fall der Verursacher bereits ermittelt werden konnte, ist die Polizei in dem anderen Fall noch auf Zeugen angewiesen.

(1)

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Verkehrszeichen; Schaden 300 Euro

In der Straße Sonnenhügel hat offenbar ein größeres Fahrzeug ein auf dem Gehweg aufgestelltes Hinweisschild der Wasserversorgungsbetriebe beschädigt. Der Vorfall passierte vermutlich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen 10.10 Uhr, genauer lässt sich die Unfallzeit nicht eingrenzen. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 300 Euro.

Hinweise nimmt hier die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

(2)

37-Jährige beschädigt Straßenlaterne und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Wie von Zeugen beobachtet wurde, hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr eine 37-Jährige aus Eschwege beim Ausparken aus einer Parkbucht Hinter den Scheuern eine Straßenlaterne beschädigt. Die Frau hatte danach die Laterne und ihren Pkw noch in Augenschein genommen und war dann weggefahren. Wie später seitens der Stadtwerke Eschwege festgestellt wurde, war an der Laterne ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden. Aufgrund der Zeugenaussage konnte die 37-Jährige schließlich ermittelt werden, an deren Fahrzeug die Beamten der Polizei Eschwege ebenfalls einen geringen Schaden in Höhe von 100 Euro feststellten. Die Frau muss sich nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

