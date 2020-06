POL-ESW: Pressebericht 26.06.2020

Polizei Eschwege

Unbekannte brechen Garage auf; Schaden 150 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagmorgen 10.00 Uhr und Donnerstagvormittag 11.40 Uhr haben Unbekannte in der Rosenstraße in Bad Sooden-Allendorf gewaltsam eine Garage aufgebrochen. Entwendet haben die Täter nichts, sie richteten lediglich Sachschaden in Höhe von 150 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Metallkette entwendet; 500 Euro Schaden; Polizei sucht Zeugen

In Wanfried haben Unbekannte von einer Baustelle in der Ringstraße eine sog. "Containerladekette" entwendet. Die Kette, die ein Gewicht von etwa 80 kg hat, lag offen auf einem Baucontainer. Die Tat geschah zwischen Mittwochnachmittag 16.30 Uhr und Donnerstagmorgen 06.30 Uhr. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Geparktes Auto macht sich selbständig und rollt gegen anderes Auto; 500 Euro Schaden

Am Donnerstagnachmittag zwischen 16.30 und 16.50 Uhr hat sich auf dem Parkplatz am Nikiolaiplatz in Eschwege der geparkte Pkw eines 50-jährigen Eschwegers offenbar selbständig gemacht und ist gegen das geparkte Auto eines 47-Jährigen aus Herleshausen gerollt. An den Fahrzeugen entstand einmal Sachschaden in Höhe von 200 Euro und einmal in Höhe von 300 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 50 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heubergstraße in Eschwege an einem blauen Pkw Deawoo einen Frontscheibenwischer beschädigt. Der Schaden ist glücklicherweise nur gering und beträgt ca. 50 Euro. Der Vorfall soll am Donnerstagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 14.10 Uhr passiert sein. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Am Donnerstagmittag gegen 12.55 Uhr kollidierte ein 68-jähriger Autofahrer aus Meißner auf der Bundesstraße B 27 zwischen Hoheneiche und Wichmannshausen mit einem Reh. Dadurch entstand am Auto des Mannes ein Schaden von 3000 Euro. Das Tier entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle.

