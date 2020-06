Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 2406.20

Eschwege (ots)

Verkehrskontrollen

Um 23:40 Uhr wurde gestern Abend ein 24-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf in der Niederhoner Straße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Dabei händigte er eine chinesische Fahrerlaubnis aus. Da sich der 24-Jährige jedoch seit über sechs Monaten in Deutschland aufhält, ist diese nicht mehr gültig, so dass in diesem Fall ein Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis nach dem Straßenverkehrsgesetz vorliegt.

Um 22:35 Uhr wurde ein 34-Jähriger aus Eschwege in der Niederhoner Straße mit seinem Motorroller angehalten. Dabei stellte man fest, dass er Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen Wert von ca. 0,6 Promille, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Um 23.25 Uhr fiel ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau durch seine unsichere Fahrweise auf der B 7 zwischen Walburg und Küchen auf. Bei der sich anschließenden Kontrolle ergab ein Alkoholtest einen Wert von ca. 1,4 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Bedrohung, Beleidigung

Um 18:07 Uhr musste gestern Abend die Polizei ausrücken, nachdem in der Bernhard-Engelhardt-Straße in Eschwege eine Bedrohung mittels eines Messers gemeldet wurde. Es stellte sich dann heraus, dass im Zuge nachbarschaftlicher Streitigkeiten ein 30-Jähriger eine 27-Jährige beleidigte und zusätzlich ein Messer drohend in deren Richtung hoch gehalten hat. Der 30-Jährige wurde zur Dienststelle sistiert und nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 23.06.20, 19:00 Uhr und dem 24.06.20, 08:00 Uhr wurde bei der Sparkasse Werra-Meißner in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege der Kartenleser der Haupteingangstür mutwillig beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

