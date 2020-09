POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.09.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Körperverletzung ++ Buchhandlung mit Graffiti besprüht ++

Leer - Körperverletzung

Leer - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 13:45 Uhr vor einem Fitnessstudio in der Sägemühlenstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 20-jährigen Frau aus Leer. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich zwischen der 20-Jährigen und einem 24-jährigen Mann, ebenfalls aus Leer, ein Streitgespräch, welches vor die Eingangstür verlagert wurde. Nach derzeitigen Informationen schlug der 24-Jährige der Frau unvermittelt mit der Faust in das Gesicht, sodass sie zu Boden ging. Erst nachdem einige Passanten zu Hilfe eilten, ließ der Mann von ihr ab. Die 20-jährige Frau wurde mit Gesichtsverletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leer - Buchhandlung mit Graffiti besprüht

Leer - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Fassade einer Buchhandlung in der Rathausstraße mit Graffiti besprüht. Ein Wohnungsmieter, der über der Buchhandlung wohnt, war am Sonntag gegen 02:10 Uhr auf eine vierköpfige Gruppe vor der Buchhandlung aufmerksam geworden. Die Gruppe, bestehend aus drei männlichen und einer weiblichen Person, nahm über laute Zurufe von draußen Kontakt mit dem Wohnungsmieter auf. Als die Gruppe ausfallend gegenüber dem Mieter wurde, schloss er das Fenster und beendete das Gespräch. Am nächsten Morgen befanden sich an der Fassade der Buchhandlung zwei Schriftzüge mit zum Teil beleidigendem Inhalt in blauer Farbe. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben können.

