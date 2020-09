Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung: Erneuter Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall in Westoverledingen

PI Leer/Emden (ots)

Westoverledingen - Erneuter Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall

Westoverledingen - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am 27.08.2020 auf der Großwolder Straße erhielt die Polizei zu dem noch unbekannten Fahrzeug mehrere Hinweise aus der Bevölkerung. Neben den Auswertungen dieser Hinweise betreibt die Polizeistation Rhauderfehn derzeit umfangreiche Ermittlungsarbeit, um das Fahrzeug und den Fahrzeugführer ausfindig zu machen. Nach Befragungen von Unfallzeugen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug, wie in einer Nachtragsmeldung vom 28.08.2020 dargelegt wurde, um einen Daimler-Benz mit Stufenheck und eckigen Rücklichtern handelt. Das Kennzeichen beginnt nach derzeitigen Ermittlungen mit EL-Y. Sehr wahrscheinlich befindet sich ein weiterer Buchstabe auf dem Kennzeichen. Außerdem soll es sich um ein älteres Daimler-Benz-Modell gehandelt haben. Der Fahrer des Daimlers durchfuhr den Kreisverkehr an der Straße Osterkanal/Friesenstraße in Papenburg, um dann auf die Auffahrt zur B70 in Fahrtrichtung Leer zu fahren. Auffällig war nach Hinweisen bereits die Fahrweise im Kreisverkehr, da der Fahrzeugführer den Kreisverkehr "abgehackt" mit mehreren Lenkbewegungen durchfahren haben soll. Der tragische Verkehrsunfall ereignete sich kurz darauf gegen 16:37 Uhr. Die Polizei bittet daher erneut, dass sich Zeugen oder Hinweisgeber, die bereits in Papenburg Beobachtungen gemacht machen, bei der Polizeistation Rhauderfehn unter der Telefonnummer: 04952-9230 melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell