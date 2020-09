Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung: Störung der Telefonanlage in der Polizeistation Rhauderfehn

PI Leer/Emden (ots)

Rhauderfehn - Derzeit gibt es in der Telefonanlage der Polizeistation Rhauderfehn technische Probleme, die dazu führen, dass ein bestehendes Telefonat plötzlich unterbrochen wird. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung des Problems, damit die Polizeistation Rhauderfehn wieder für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar ist. Sollte das Telefonat unterbrochen werden, bitten wir um einen erneuten Versuch. Alternativ können die Bürgerinnen und Bürger die Amtsleitung der Wache in Leer unter der Telefonnummer 0491-976900 kontaktieren. In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Notruf 110. Wir bitten um Verständnis.

