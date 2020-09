Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.09.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Notlage am Nordstrand ++ Verkehrsunfall unklar - Zeugen gesucht! ++

Borkum - Notlage am Nordstrand

Borkum - Großes Glück hatten am heutigen Morgen gegen 07:00 Uhr drei ältere Damen, die in der Nordsee in Not geraten waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren drei Frauen am Nordstrand in Höhe des Gezeitenlandes in der Nordsee schwimmen, als sie durch das auflaufende Wasser und die daraus resultierende Strömung plötzlich in Not gerieten und außerhalb des Bojenbereichs getrieben wurden. Während sich zwei der Frauen aus eigener Kraft an Land retten konnten, trieb die dritte Frau weiter in die Nordsee hinaus. Glücklicherweise wurde eine 41-jährige Borkumerin auf die Notlage der Frauen aufmerksam, da sie zu diesem Zeitpunkt selbst in der Nordsee schwamm. Die erfahrene Schwimmerin half der hinausgetriebenen Frau wieder sicher an Land zu kommen. Durch Schürfwunden leicht verletzt, wurden die drei älteren Damen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Schwimmen in der Nordsee auch für geübte Schwimmer Gefahren in sich bergen kann. Aus diesem Grund sollten Nordseeschwimmer die Informationen und Tipps der DLRG beachten.

Moormerland - Verkehrsunfall unklar - Zeugen gesucht!

Moormerland - Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 06:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Friesenstraße im Ortsteil Veenhusen. Der Unfallhergang ist bislang nicht eindeutig geklärt, daher sucht die Polizei Zeugen. Nach derzeitigen Informationen befuhr ein Fahrer eines weißen Pkw Nissan die Friesenstraße aus Richtung des dortigen Kreisverkehrs in Richtung Dr.-Warsing-Straße. Der Fahrer bremste sein Fahrzeug ab. Hinter dem Nissan fuhr ein schwarzer VW Golf, der ebenfalls gebremst haben soll. Die Ursache des Zusammenstoßes bleibt jedoch unklar. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Moormerland (Telefon: 04954-955450) gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell