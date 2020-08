Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden

PI Leer/Emden (ots)

+++ Verkehrsunfallfluchten(3) ++ Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin ++ Randalierer/Diebstahl +++

Verkehrsunfallflucht

Leer - Ein in der Mühlenstraße, auf dem Parkplatz eines Versicherungsbüros, abgestellter weißer Daimler wurde am Freitag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:15 Uhr, vermutlich durch einen schwarzen PKW beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin unterließ es, eine Schadenregulierung einzuleiten und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Emden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, anscheinend im Vorbeifahren, einen in der Stedinger Straße abgestellten grauen VW Touran. Anschließend entfernte sich der Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallörtlichkeit, ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei in Emden.

Verkehrsunfallflucht

Uplengen - Eine unbekannte Verursacherin oder ein unbekannter Verursacher beschädigte mit einem Fahrzeug am Freitag einen schwarzen VW Golf im Bereich der Fahrerseite. Der PKW war in der Zeit von 08:15 Uhr bis 10:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ostertorstraße abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Hesel.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Leer - Am Freitagabend befuhr, gegen 20:45 Uhr, ein 84-jähriger Mann aus Leer mit seinem PKW VW die Bremer Straße und wollte nach rechts in die Marienstraße einbiegen. Dabei übersah er eine 16-jährige Radfahrerin aus Leer, welche auf dem Radweg ohne Licht und entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß im Bereich der Einmündung, woraufhin die Radfahrerin stürzte. Hierdurch wurde sie leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Randalierer/Diebstahl

Emden - Gegen 21:15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine männliche Person in einem Restaurant in der Straße "Am Delft" randaliert habe. Konkret habe der stark alkoholisierte 37-jährige Emder sich an einen Tisch gesetzt, sich sehr laut verhalten und dann Angestellte und sowie Gäste angepöbelt. Daraufhin wurde der Mann zum Verlassen des Restaurants aufgefordert, woraufhin er im Gehen eine Flasche Grappa aus der Auslage entnahm und sich ohne zu bezahlen entfernte. Als die eingesetzten Beamten eintrafen, befand sich der Mann in der Nähe auf der Straße und versuchte dort Fahrzeuge anzuhalten. Er verhielt sich zudem gegenüber den Beamten derart aggressiv und uneinsichtig, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Thorsten Lünemann

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690-215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell