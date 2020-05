Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tablet erbeutet.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen drangen Unbekannte gewaltsam in eine Verleihfirma für Fahrzeuge in der Werler Straße ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Dort brachen sie eine weitere Metalltür auf, so dass erheblicher Sachschaden entstanden ist. Die Täter klauten ein Tablet der Marke "Samsung" sowie etwas Kleingeld. Ihre Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

