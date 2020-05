Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Polizei an Himmelfahrt im Einsatz.

Lippe (ots)

Jedes Jahr zieht es am Feiertag Christi Himmelfahrt viele Menschen zu "Vatertagstouren" nach draußen. Um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu garantieren, ist die Polizei Lippe an diesem Tag deshalb kreisweit - in enger Abstimmung mit den Kommunen - verstärkt im Einsatz. In diesem Jahr wird dabei aus Infektionsschutzgründen auch die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung kontrolliert.

Trotz der Lockerungen sind weiterhin Regeln zur Eindämmung der Pandemie einzuhalten. Wanderungen sind erlaubt, so lange sich nur Personen aus maximal zwei Haushalten zu einer Gruppe zusammenschließen. Gleiches gilt für Fahrrad- oder Motorradtouren. Darüber hinaus haben die Abstandsregelung von 1,5 Metern sowie die Verpflichtung, in bestimmten Bereichen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, weiterhin Bestand. Zur Freude der Kinder sind Spielplätze inzwischen wieder geöffnet. Halten Sie sich mit Ihren Familien auch dort zu Ihrer eigenen Sicherheit an die Hygiene- und Abstandsregelungen. Die aktuell gültige Corona-Schutzverordnung des Landes NRW mit allen Regelungen können Sie hier einsehen: https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-15_fassung_coronaschvo_ab_16.05.2020.pdf

Beachten Sie bitte, dass das Picknicken und Grillen auf öffentlichen Plätzen und Anlagen weiterhin untersagt sind. Wenn Sie das schöne Wetter zum Grillen im eigenen Garten nutzen wollen, seien Sie aufgrund der anhaltenden Trockenheit besonders achtsam.

Diverse Örtlichkeiten werden für den "Vatertag" von den regional zuständigen Ordnungsbehörden gefahrenabwehrend gesperrt. Darüber hinaus sind Ordnungsbehörden und Polizei an durch Wanderer viel frequentierten Orten verstärkt vertreten und führen auch gemeinsame Jugendschutzkontrollen durch.

Die Polizei Lippe wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen sonnigen und sicheren Feiertag. In Notfällen sind wir für Sie da, wählen Sie einfach die 110.

