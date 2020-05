Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kia gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen schwarzen Kia Picanto mit Faltdach im Wert von zirka 1.500 Euro. Der Wagen mit lippischen Kennzeichen stand zuvor verschlossen auf dem Kundenparkplatz des "Rewe"-Marktes an der Denkmalstraße. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Autos richten Sie bitte an die Kripo unter der Telefonnummer 05231/6090.

