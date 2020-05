Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Einbrecher entkommen mit gestohlenen Rädern.

Lippe (ots)

Mittwochmorgen, gegen 4:10 Uhr, versuchten bislang Unbekannte in ein Wohnhaus "Auf der Mühlenbreite" einzusteigen. Einer der Täter griff durch ein auf Kipp stehendes Fenster, entriegelte den Fenstergriff und wollte gerade in das Haus einsteigen, als er gestört wurde. Eine Bewohnerin war durch die Geräusche geweckt worden und sah nach dem Rechten. Die Täter flüchteten umgehend. Die Einbrecher entkamen mit zwei Mountainbikes der Marken "Revel" und "Giant" im Wert von knapp 1.000 Euro. Diese hatten sie zuvor aus einer Garage entwendet. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell