Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Wiederholter Diebstahl von Abstandssensoren in Autohaus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (11. Dezember 2019) hat die Polizei Krefeld einen weiteren Diebstahl von Abstandssensoren an zehn Fahrzeugen eines Autohauses an der Gladbacher Straße registriert. Die Täter hatten dort bereits am Montagabend (9. Dezember 2019) Abstandssensoren entwendet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4465127).

Gegen 20 Uhr montierten die Diebe gestern Abend (11. Dezember 2019) innerhalb von fünf Minuten, 20 Abstandssensoren von zehn Autos der Marke Audi ab. Die Fahrzeuge waren auf einem umzäunten Gelände des Autohauses geparkt. Anschließend flohen sie mitsamt der Beute. Auf der Videoüberwachung des Autohauses konnten zwei Personen auf dem Gelände beobachtet werden.

Hinweise werden erbeten an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (923)

