Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Steuerbüro.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Einbrecher in die Räumlichkeiten eines Steuerbüros in der Beetstraße ein. Die Täter schlugen das Glas eines Fensters ein und gelangten so in die Büroräume. Sie stahlen einen Fernseher sowie zwei Laptops. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

