POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.08.2020

++Schwerer Diebstahl aus Arztpraxis++Verkehrsunfall mit Pferd++Computerbetrug++

Emden-Schwerer Diebstahl aus Arztpraxis Emden-In der Zeit vom 25.08.2020, 23:30 Uhr bis zum 26.08.2020, 07:15 Uhr kam es zu einem schweren Diebstahl aus einer Arztpraxis am Philosophenweg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch eine rückwärtige gelegene Tür Zutritt zu den Praxisräumen und entwendeten dort mehrere hochwertige Gerätschaften und medizinischen Bedarf. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Detern-Verkehrsunfall mit Pferd Detern- Am 27.08.2020 kam es gegen 05:20 Uhr auf der Norderstraße im Ortsteil Detenerlehe zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pferd. Der beteiligte Fahrzeugführer, ein 62-jähriger Mann aus Detern, befuhr die Norderstraße aus Detern kommend in Fahrtrichtung Ammersum. In einem dortigen Kurvenbereich befand sich ein Pferd auf der Fahrbahn. Da der Umstand für den Mann aus Detern bei Dunkelheit in dem Kurvenbereich nicht rechtzeitig erkennbar war, prallte er mit seinem Pkw gegen das Tier. Das Pferd verendete direkt nach dem Zusammenstoß. Der beteiligte Fahrzeugführer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Das beteiligte Fahrzeug wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zur weiteren Klärung der Unfallumstände dauern an.

Westoverledingen-Computerbetrug Westoverledingen-Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, kam es bereits am 24.07.2020 zu einem Computerbetrug, welcher einen finanziellen Schaden zu Folge hatte. Ein unbekannter Anrufer meldete sich bei einem Ehepaar und gab vor, ein Mitarbeiter der Softwarefirma Microsoft zu sein. Ergänzend behauptete er, dass es in dem aktuellen Programm einen Fehler gäbe, den er nun per Ferndiagnose beheben wolle. Daher bat er darum, seinen Anweisungen am Telefon Folge zu leisten, um die angebliche Reparatur durchzuführen. Die Befolgung der angewiesenen Arbeitsschritte führte dazu, dass der unbekannte Anrufer die Zugriffsmöglichkeit auf den Computer des Ehepaares bekam. Dabei schöpfte er dann persönliche und gespeicherte Daten ab. Im Nachhinein bemerkte das Ehepaar dann, dass unter anderem z.B. ihre Kreditkartennummer missbräuchlich verwendet und ein vierstelliger Betrag verfügt wurde. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Mitarbeiter der Firma Microsoft solche, wie hier beschriebenen, Anrufe nicht tätigen. Die Polizei bittet Computernutzer in solchen Fällen darum, keine Anweisungen von fremden Personen zu befolgen. Die angegebenen Schritte dienen dazu, ein Fernwartungsprogramm zu installieren und versetzen den Anrufer in die Lage, sämtliche Daten von Ihrem Computer zu kopieren.

