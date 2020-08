POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Jemgum - Diebstahl eines Ruderbootes

Jemgum - In der Zeit zwischen letzten Freitagabend und Sonntagmittag wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Ruderboot von einem Bootssteg in der Eschenstraße entwendet. Das Boot war an einem privaten Grundstücksanleger im Ditzum-Bunder Sieltief festgemacht. Das grüne Ruderboot hat eine Länge von knapp fünf Meter. An der Seite befindet sich ein gelber Schriftzug. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der Täter für den Abtransport eigene Paddel genutzt oder das Boot über das Wasser abgeschleppt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener oder Jemgum in Verbindung zu setzen.

Leer - Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall am 22.08.2020: Fußgängerin verstorben

Leer - Wie die Polizeiinspektion Leer/Emden mitteilte, kam es am Samstag, den 22.08.2020, im Hoheellernweg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fahrer eines Pedelecs und einer 59-jährigen Fußgängerin. Die Frau stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. Am gestrigen Abend, den 24.08.2020, verstarb die 59-Jährige in einem Krankenhaus.

Leer - Mehrere Strafverfahren nach Verkehrskontrolle

Leer - 1,16 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtestes nach einer Straßenverkehrskontrolle bei einem 30-jährigen Mann aus Leer. Die Beamten hatten den Fahrzeugführer, der mit einem Mercedes Transporter unterwegs war, in der heutigen Nacht gegen 02:00 Uhr an der Heisfelder Straße angehalten und kontrolliert. Dabei wurde nicht nur festgestellt, dass der Leeraner unter dem Einfluss von Alkohol stand, sondern auch, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurde bei dem Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und mehrere Strafverfahren gegen den 30-Jährigen eingeleitet.

Emden - Diebstahl aus Transporter

Emden - In der Zeit zwischen letzten Freitagabend und Montagmorgen wurde auf bislang unbekannte Art und Weise ein VW Crafter des Bau- und Entsorgungsbetriebes der Stadt Emden geöffnet. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt im Treckfahrtsweg. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem Crafter einen Laubbläser, ein Akkuladegerät, eine Tankkarte sowie eine Geldkassette. Der Schaden wird auf eine dreistellige Summe geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

