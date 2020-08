Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressenachtrag vom 22.08.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person ++

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Leer - Am Samstag ist es um 17:00 Uhr im Hoheellernweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einer Fußgängerin gekommen. Ein 59-jähriger Leeraner befuhr den Hoheellernweg vom Kreisel aus kommend in Richtung Papenburger Str.. Eine 59-jährige Anwohnerin überquerte die Straße zu Fuß und wollte zu ihrem Ehemann, der auf der anderen Straßenseite im geparkten Pkw auf sie wartete. Der Fahrer des Pedelec machte einen Schlenker zur Fahrbahnmitte und erfasste die Fußgängerin, die er zuvor nicht gesehen hatte. Beide Beteiligten stürzten. Während der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde, fiel die Fußgängerin so unglücklich auf den Kopf, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen wurde.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

i.A. PHK Gornitzka

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell