POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.08.2020

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Taschendiebstahl (3); Vollsperrung der BAB 280

Weener/Leer - Taschendiebstahl Weener/Leer - Am 20.08.2020 ist es im Verlauf der Vormittagsstunden zu insgesamt drei Diebstählen aus Handtaschen gekommen. Die erste Tat ereignete sich in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:15 in einem Lebensmitteldiscounter in der Mühlenstraße in Weener. Die Geschädigte, eine 71-jährige Weeneranerin, bemerkte an der Kasse, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet worden war. Die Tasche hatte sie in verschlossenem Zustand über der Schulter getragen. Die Geschädigte kann keine Situation nachempfinden, in welcher es zu einem Diebstahl gekommen sein könnte. In der entwendeten Geldbörse befanden sich, neben einer höheren zweistelligen Bargeldsumme, auch unbare Zahlungsmittel und persönliche Papiere. Der zweite Diebstahl wurde ebenfalls in dem Ladengeschäft an der Mühlenstraße festgestellt und trug sich gegen 10:50 Uhr zu. In diesem Fall wurde eine 60jährige Frau aus Weener geschädigt, welch bei ihrem Einkauf einen Rucksack mit sich führte, welchen sie auch verschlossen auf dem Rücken transportierte. Als die Geschädigte ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie fest, dass der Rucksack geöffnet war und die Geldbörse fehlte. Die Diebe erbeuteten in diesem Fall eine höhere dreistellige Summe. Ein weiterer Fall des Taschendiebstahls trug sich am gleichen Tag um ca. 12:00 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Nüttermoorer Straße in Leer zu. In diesem Fall ist eine 66#jährige Moormerländerin betroffen. Sie führte ihre Handtasche in einem Einkaufswagen mit sich. Nachdem sie benötigte Waren aus dem Tiefkühlbereich entnommen hatte und sich danach zur Kasse begab, stellte sie dort das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Der Schaden belief sich hier auf einen unteren dreistelligen Bereich. Ebenfalls kamen unbare Zahlungsmittel und persönliche Papiere abhanden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es immer wieder zu dieser Form von Taschendiebstählen kommt. Daher rät die Polizei zu besonders aufmerksamem Umgang mit Wertsachen in der Öffentlichkeit. Diese Diebstähle werden geschickt und unauffällig begangen. Halten sie Ihre Wertsachen immer dicht am Körper, verzichten sie auf leicht zu öffnende Rücksäcke und lassen Sie ihre Handtaschen niemals unbeaufsichtigt. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Bunde/ A280 - Beseitigung einer Ölspur Bunde/ A280 - Am 20.08.2020 gegen 15:39 Uhr wurde durch Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Leer eine Ölspur auf der A280, Höhe Bunde in Fahrtrichtung Niederlande festgestellt. Die Spur führte dann über die Ausfahrt Bunde-West bis zum dortigen Gewerbegebiet. Dort wurde ein 39-jähriger Lkw-Fahrer angetroffen, welcher den Verlust des Öls festgestellt und daher die Autobahn verlassen hatte. Die Ölspur zog sich über eine Gesamtstrecke von ca. 3,5 Kilometer und musste professionell durch eine Entsorgungsfirma gereinigt werden. Der betroffene Bereich wurde von Mitarbeitern der Autobahnmeisterei abgesichert. Die Reinigung dauerte drei Stunden an, in denen die A280 aus Sicherheitsgründen gesperrt werden musste. Schäden für Umwelt sind nicht entstanden.

