POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.08.2020

Leer - Wechselfallentrick Leer - Am 13.08.2020 um 16:45 Uhr kam es in einer Buchhandlung in der Leeraner Altstadt zu einem sogenannten Wechselfallentrick. Eine bislang unbekannte Frau gab vor, dass sie ein Spiel für 15 Euro kaufen und dieses mit einem 200 Euro-Schein bezahlen wolle. Durch die Geschädigte wurde der 200 Euro-Schein abgelehnt, woraufhin die ca. 40 Jahre alte Verdächtige der Geschädigten zur Bezahlung einen 100 Euro Schein reichte. Als das Wechselgeld von 85 Euro seitens der Geschädigten zurückgegeben wurde, stiftete die Verursacherin Verwirrung, in dem sie behauptete, das Spiel würde nur 5 Euro kosten. Die Verkäuferin nahm daraufhin Wechselgeld und Spiel wieder an sich und gab den zur Zahlung genutzten 100 Euro Schein wieder zurück. Bei der späteren Kassenabrechnung wurde dann festgestellt, dass die Verursacherin bei der Rückgabe des Geldes einen 50 Euro-Schein zurückbehalten hatte. Die Geschädigte teilt mit, das es sich bei der Verdächtigen um eine kleine Frau mit dichten schwarzen Haaren handelte, die mit Akzent sprach. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wechselfallentricks sehr häufig vorkommen. In vielen Fällen werden geringe Beträge mit großen Geldscheinen bezahlt. Eine andere Variante ist, dass Güter zu hohen Preisen gekauft und kurze Zeit später wieder zurückgebracht werden. In beiden Varianten wird an der Kasse Verwirrung gestiftet und die Täter versuchen zwischenzeitlich immer wieder Geldbeträge in die Hand zu nehmen und hin und her zu reichen. Dabei verschwinden dann Geldbeträge, die erst in der späteren Kassenabrechnung auffallen. Mitarbeiter im Einzelhandel können sich gerne bei der polizeilichen Präventionsstelle der Polizeiinspektion Leer/Emden näher informieren. Sende Sie eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an: praevention@pi-ler.polizei.niedersachsen.de.

Leer - Beleidigung Leer - Am 18.08.20 um 11:45 Uhr und am 19.08.20, 09:40 Uhr kam es in einem kleinen Spezialitätengeschäft an der Mühlenstraße zu zwei Beleidigungsvorfällen zum Nachteil einer dortigen Mitarbeiterin. Zur ersten genannten Zeit betrat eine ungefähr 60jährige Frau mit schulterlangen, braun-ergrauten Haaren den Laden, ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Mitarbeiterin, die einer Hinweispflicht unterliegt, wies die Frau daraufhin und bat um das Tragen des besagten Schutzes. Die angesprochene ca. 160 cm große Frau reagierte sofort ungehalten, lehnte die Aufforderung vehement ab und drohte der Verkäuferin mit einem körperlichen Angriff. Danach verließ die Verursacherin das Geschäft. Am nächsten Morgen, als die 19-jährige Verkäuferin das Geschäft öffnen wollte, sei die Verursacherin vom Vortag direkt auf sie zu gekommen. Nach dem die Verursacherin einige unverständliche Worte an die junge Frau aus Bunde richtete, spukte sie diese mit Vorsatz an. Der jungen Verkäuferin gelang es, trotz der kurzen Distanz, dem Secret auszuweichen. Die Polizei ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Polizei in Leer fernmündlich in Verbindung zu setzen.

Emden - versuchter Einbruchdiebstahl Emden - In der Zeit vom 18.08.20, 18:30 Uhr bis zum 19.08.20, 07:30 Uhr kam es an einem Autohaus an der Petkumer Staße zu einem Einbruchversuch. Bislang unbekannte Täter versuchten mittels eines Hebelwerkzeuges ein auf Kipp stehendes kleines Fenster zu öffnen. Der Versuch misslang, da das genutzte Hebelwerkzeug durch die Fensteröffnung fiel. Das Objekt wurde nach bisherigen Erkenntnissen auch nicht auf anderem Wege betreten. Sollten Zeugen in der Tatzeit Beobachtungen gemacht, die Rückschlüsse auf den oder die Täter zu lassen, werden diese gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden- versuchter Einbruchdiebstahl Emden - In der Zeit vom 18.08.20, 17:00 Uhr bis zum 19.08.20, 17:40 Uhr kam es an einer Kleingartenparzelle in einem Kleingartenverein an der Bolardusstraße zu einem Versuchten Einbruch in ein dortiges Gartenhäuschen. Es wurde Spuren an einem Fenster und der Zugangstür festgestellt, die auf ein versuchtes Eindringen schließen lassen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in das Gebäude. Sollten Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wird um Mitteilung an die Polizei in Emden gebeten.

