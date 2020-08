POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Einstieg in Fachgeschäft++Verkehrsteilnehmer mit Überraschungen++Verkehrsteilnehmer fuhr Schlangenlinien++Hinweise nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht++

Emden - Einstieg in Fachgeschäft Emden - In der Zeit vom 15.08.2020, 14:00 Uhr bis zum 17.08.2020, 08:00 Uhr kam es zu einem Einstieg in ein Fachgeschäft an der Niedersachsenstraße. Unbekannte Täter versuchten zuerst, das Firmeninnere durch ein rückwärtiges Oberlicht zu erreichen. Als dies misslang, schlugen sie die Scheibe eines dort befindlichen Fensters ein, um mittels Durchgriff das Fenster öffnen zu können. Anschließend betraten die Täter die Räumlichkeiten und durchsuchten dabei auch diverse Schränke. Dabei entwendeten die nicht näher bekannten Personen diverse Schweißwerkzuge, Schleifgerät, Zubehör und Bargeld. Der Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Verkehrsteilnehmer mit Überraschungen Ostrhauderfehn - Am 17.08.2020 gegen 09:45 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Rhauderfehn an der Holterfehner Straße, Höhe Einmündung der Schulstraße, ein junger Mann auf, welcher ein Kleinkraftrad im öffentlichen Straßenverkehr führte. Der zum Zeitpunkt des Vorfalls 24-jährige Westoverledinger erregte die Aufmerksamkeit der eingesetzten Beamten, da er keinen vorgeschriebenen Helm trug und während der Fahrt intensiv mit seinem Mobiltelefon beschäftigt war. Im Rahmen der folgenden Verkehrskontrolle wurde auch das am Fahrzeug befindliche Kennzeichen in Augenschein genommen. Hierbei fiel auf, dass das Kennzeichen zwar die aktuelle Farbe schwarz aufwies, tatsächlich jedoch aus dem Jahr 2014 stammte und offensichtlich eine ordnungsgemäße Fahrzeugzulassung vortäuschen sollte. Fahrzeugpapiere hatte der Betroffene ebenfalls nicht dabei. Die Kennzeichen wurden vor Ort sichergestellt. Nach einer Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad befragt, gab der junge Mann zu, über diese nicht zu verfügen, sondern lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung zu sein, welche allerdings für das aktuell geführte Fahrzeug nicht ausreichend ist. Zum Abschluss der Kontrolle stellte sich noch heraus, dass der junge Mann zur Vorfallzeit zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Diese Aussage wurde durch einen Schnelltest bestätigt, woraufhin der Betroffene die eingesetzten Beamten zur Durchführung einer Blutprobe in eine nahegelegene Arztpraxis begleitete. Zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Westoverledinger aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden, ebenso wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Nach diesem Vorfall wird sich der Verkehrsteilnehmer in einem ausführlichen Strafverfahren zu verantworten haben.

Weener - Verkehrsteilnehmer fuhr Schlangenlinien. Weener - Am 17.08.2020 gegen 20:55 Uhr bemerkte ein Polizeibeamter, welcher zum Vorfallzeitpunkt im dienstfrei war, einen Fahrzeugführer mit seinem Pkw, der sich in Schlangenlinien durch den Stadtbereich von Weener bewegte. Durch den Polizeibeamten wurde vorsorglich die Nachfahrt aufgenommen, wobei der erste Eindruck, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, verstärkt wurde und eine entsprechende Meldung an die zuständige Polizeidienststelle in Weener erging. Auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße in Weener kam das nachverfolgte Fahrzeug zum Stehen und es erfolgte durch eine zwischenzeitlich hinzugekommene Streifenwagenbesatzung der Polizei Weener die Kontrolle des Fahrzeugführers. Im Rahmen der Überprüfung wurde dem 41-jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholtest angeboten, welchen er auch durchführte. Der Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,86 Promille. Dieser Wert hatte zur Folge, dass die Fahrerlaubnis des betroffenen Mannes aus Weener beschlagnahmt wurde. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt einbehalten. Auf den 41-jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Hesel - Hinweise nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht Hesel - Am 17.08.2020 kam es in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr zu einer vorsätzlichen Sachbeschädigung an einem schwarzen VW Beatle, der im Bereich des "Gut Stikelkamp" in Hesel geparkt war. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Fahrzeug beinahe komplett mit einem nicht näher definierten, spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei in Hesel bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich mit der Dienststelle unter Tel.: 04950 - 995570 in Verbindung zu setzen.

