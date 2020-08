POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 16.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Diebstahl aus Hundeschule

Emden - Im Zeitraum zwischen Montagabend und Samstagabend betrag ein unbekannter Täter das Gelände einer Hundeschule im Wykhoffsweg, indem er zuvor gewaltsam die Umzäunung beschädigt hatte. Der Unbekannte stieg durch ein Fenster in die Räumlichkeiten der Hundeschule ein und entwendete aus diesen einen geringen Bargeldbetrag. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Rennrad gestohlen

Leer - Am Samstag, im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein Rennrad, welches mittels Schloss an einem Carport auf einem Grundstück in der Dorfstraße gesichert war. Der Unbekannte betrat das Grundstück womöglich über die Rückseite und entwendete dann das Rennrad, nachdem er zuvor gewaltsam die Wegnahmesicherung entfernte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Festnahme eines gesuchten Straftäters

Leer - Ein 30-jähriger Leeraner, der per Haftbefehl gesucht wurde, konnte gestern Abend gegen kurz vor 18:00 Uhr durch Polizeibeamte in der Innenstadt festgenommen werden, nachdem er zuvor versuchte, sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen. Die Polizeibeamten waren in der Ledastraße unterwegs, als ihnen der Mann mit einem PKW entgegenkam. Den Beamten war bekannt, dass gegen den Leeraner, den sie im Begegnungsverkehr erkannten, ein Haftbefehl vorlag. Sie wendeten den Streifenwagen, um den 30-Jährigen zu stoppen. Der Mann bog mit seinem Fahrzeug von der Ledastraße in die Mühlenstraße, die Fußgängerzone, zum dortigen Denkmalsplatz ab. Nachdem der Mann ein kurzes Stück mit dem Fahrzeug durch die Fußgängerzone gefahren war, konnte er schließlich in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße gestoppt und festgenommen worden. In der Dienststelle stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der Personendurchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Amphetamine bei dem 30-Jährigen. Weitere Verkehrsstraftaten kamen bei der Überprüfung des Fahrzeugs des Mannes zum Vorschein. Der PKW war weder versichert noch zugelassen. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren entwendet und lagen zur Fahndung ein. Der Leeraner wurde schließlich in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Er hat wegen eines Gewaltdelikts eine Haftstrafe von acht Monaten zu verbüßen. Aufgrund seines gestrigen Handelns wird sich der Leeraner für weitere zahlreiche Strafverfahren, die gegen ihn eingeleitet wurden, verantworten müssen. Die Polizei ruft Passanten, die bei der Flucht des Mannes mit seinem PKW möglicherweise behindert wurden, dazu auf, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Emden - Mit einem Atemalkoholtest von 1,97 Promille war heute Morgen gegen 02:30 Uhr ein 29-jähriger Mann aus Esens mit einem PKW in der Niedersachsenstraße unterwegs. Beamte hatten den Mann zur Verkehrskontrolle gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab das genannte Ergebnis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Emden - Mit einem Atemalkoholtest von 1,67 Promille war heute Morgen gegen 02:55 Uhr ein 34-jähriger Mann aus Ihlow mit einem PKW in der Leeraner Straße unterwegs. Beamte hatten den Mann zur Verkehrskontrolle gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab das genannte Ergebnis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Emden - Verkehrsunfall

Emden - Eine 19-jährige Fahrzeugführerin und ihre 47-jährige Beifahrerin wurden gestern Mittag gegen kurz nach 12:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Auricher Straße schwer verletzt. Die beiden Frauen aus der Gemeinde Krummhörn waren Richtung Aurich unterwegs. Die 19-Jährige beabsichtigte, mit ihrem VW up! nach links auf das Gelände einer Waschanlage zu fahren. Das Abbiegen war in diesem Bereich mittels durchgezogener weißer Linie verboten. Beim Abbiegevorgang stieß der PKW mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 19-jährigen Mannes aus Upgant-Schott zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der VW up! auf das Dach. Die beiden Frauen erlitten schwere Verletzungen und wurden mit dem Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Er war schließlich unverletzt. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen übernahm deren Bergung. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Auricher Straße im Bereich der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden nur eingeschränkt befahrbar. Der Verkehr wurde zum Teil über einen der insgesamt vier Fahrstreifen der Fahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In diesen Zusammenhang kam es zu leichter Staubildung.

Moormerland/ BAB 31 - Verkehrsunfall

Moormerland/ BAB 31 - Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 31 an der Anschlussstelle Veenhusen in Fahrtrichtung Emden sind gestern Abend vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 61-jährige Fahrzeugführerin war gemeinsam mit ihre drei Enkelkindern im Alter von vier, zwölf und 16 Jahren mit dem PKW unterwegs, als sie in Höhe der Anschlussstelle aus bislang nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die Leitplanke geriet. Die Leitplanke hat an diesem Punkt ihren Beginn und verläuft ansteigend aus dem Boden. Das Fahrzeug hatte sich über die Leitplanke geschoben und mehrfach überschlagen, ehe es beschädigt neben Fahrbahn zum Liegen kam. Kräfte der Feuerwehr mussten die schwer verletzte Frau aus dem Fahrzeug befreien. Ersthelfer konnten die drei Kinder mit leichten Verletzungen aus dem Fahrzeug bergen. Neben zahlreichen Kräften der Polizei, der Feuerwehr kamen drei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Während die Kinder jeweils mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurden, flog der Rettungshubschrauber die Schwerverletzte in ein überörtliches Krankenhaus. Notfallseelsorger übernahmen vor Ort die begleitende Betreuung der Unfallbeteiligten und deren Familienangehörigen, die zum an der Unfallstelle erschienen waren. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Emden für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Unfallfahrzeugs.

