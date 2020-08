Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emdem vom 14.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht++

Leer - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Leer - Am 14.08.2020 kam es in der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:10 Uhr auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes am Osseweg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw der Marke Kia nach bisherigen Erkenntnissen von einem in eine Parklücke ein- oder ausfahrenden Fahrzeug beschädigt wurde. Das geschädigte Fahrzeug war auf dem hinteren Parkplatz (zwischen Osseweg/Gartencenter und Baumarkt) in der ersten Reihe links abgestellt. Die Beschädigung an dem schwarzen Pkw Kia befindet sich an hinteren Stoßstange linksseitig und stammt nach bisherigen Erkenntnissen von einem Pkw, der eine hellgrüne oder hellblaue Farbe hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

