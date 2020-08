Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 13.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Festnahme und Untersuchungshaft nach schwerem Handtaschenraub in Emden am 10.08.2020

Emden-Schwerer Handtaschenraub Emden - Am 10.08.2020 um 13:15 Uhr kam es in einem Parkhaus an der Abdenastraße zu einer Raubtat. Bisherigen Ermittlungen zu Folge wurde ein 21-jähriger Mann aus Rühren, Kreis Gifhorn, bei der Rückkehr zu seinem Pkw von einer männlichen Person verfolgt, die ihn bereits kurz zuvor schon angesprochen hatte. Als das Opfer bei seinem Pkw eintraf, wurde es von dem männlichen Täter aufgefordert, seine Wertsachen auszuhändigen. Als der junge Mann aus Rühren nicht sofort auf die Forderung einging, griff der Täter ihm an den Kragen seiner Bekleidung und drückte ihn gegen eine dortige Wand. Zur Bekräftigung seiner Forderung zog der Täter ein Messer, welches er dem Opfer vorhielt und erneuerte seine Forderung. Daraufhin händigte das Opfer dem Täter seine Bauchtasche mit den darin befindlichen Wertsachen aus. Nach Herausgabe der Tasche entfernte sich Täter zuerst von der Tatörtlichkeit. Kurz nach dem Vorfall kehrte der Täter erneut zum Opfer zurück und händigte diesem den Inhalt der Bauchtasche wieder aus, mit dem Hinweis, er wolle lediglich das Bargeld und die hochwertige Markentasche einbehalten. Den Rest der Gegenstände wolle er zurückgeben, damit das Opfer eine Benachrichtigung der Polizei unterlasse. Danach floh der Täter von der Örtlichkeit und verlor auf seiner Flucht seine Kopfbedeckung in Form eines Baseballcaps. Nach dem Vorfall verständigte das Opfer die Polizeidienststelle in Emden und gab zudem eine detaillierte Beschreibung des Täters ab. Durch eingesetzte Kräfte der Polizei Emden konnte nach kurzer Fahndung eine der Beschreibung entsprechende Person im Nahbereich des Tatortes angetroffen werden, welche auch die Markentasche bei sich führte. Im weiteren Verlauf konnten die eingesetzten Beamten ermitteln, dass es sich bei der angetroffenen Person, einem 22-jährigen Mann aus Hinte, um den gesuchten Täter handelt. Nach entsprechender Belehrung wurde der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Mann vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht. Da der junge Mann bereits bezüglich gleichgelagerter Delikte Vorerkenntnisse hat, wurde durch die Staatsanwaltschaft Aurich Untersuchungshaft beantragt, welche vom Amtsgericht Emden erlassen wurde. Der Beschuldigte wurde, gemäß dem erlassenen Haftbefehl, in eine JVA überstellt.

