Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss mit dem Fahrzeug unterwegs

Speyer (ots)

Bei einem 19-jährigen PKW-Fahrer konnten am Abend des 20.06.2020 in der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer im Rahmen einer Verkehrskontrolle Anzeichen auf einen vorherigen Drogenkonsum festgestellt werden. Der durchgeführte Urintest bestätigte den Verdacht und den jungen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens trotz Konsums berauschender Mittel. Weiterhin wird wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

